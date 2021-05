CMAS genera más de 800 mdp y no tiene obras de inversión, hay que poner orden: Ahued

La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS) genera más de 800 millones de ingresos anualmente y no tiene ni una sola obra de inversión para la ciudad, recalcó el candidato a la alcaldía, Ricardo Ahued Bardahuil en reunión con la Asociación de Gasolineros de Oriente (AGASO).



En ese sentido señaló que llegará a poner orden, toda vez que se ha detectado “fuga” del vital líquido, pues de los 53 millones de metros cúbicos que fluyen de la presa el colibrí a la ciudad, sólo se cobran 19 millones.



Indicó además que se tienen localizadas 187 tomas clandestinas en zonas no precisamente populares, por lo que invitará a los responsables a que rectifiquen esa actividad, “porque no se vale tomar el agua y no pagarla”.



El candidato a la presidencia municipal por Morena fue enfático en la importancia de resolver el desfalco que ocurre en CMAS, en donde se da una manipulación en los cobros de factibilidades, así como del servicio.



Eso sin contar que, añadió, que tiene en la nómina 116 asesores que representan la mayor parte de los 11 millones anuales de gasto de operación, además de entorpecer y hacer muy tardados todos los procesos administrativos.



Por ello, acotó, se hizo la invitación al Colegio de Contadores para que apoyara en un diagnóstico integral, más allá de las obligaciones de contraloría interna, de la situación de CMAS, y así evidenciar su estado actual; “Además le pediré al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) que haga una revisión permanente del estado que guarda la comisión”.



Bajaremos los recursos para transformar Xalapa



En otro orden de ideas, Ricardo Ahued Bardahuil dijo que mucha de la obra pública en Xalapa ya requiere reponerse: tubería, drenajes, pavimento y adelantó que ya trabaja en un programa de imagen urbana para que, desde el arranque de su administración, se note el cambio.



Reiteró que su administración llegará a invertir en proyectos ejecutivos pues, agregó, es triste saber que los mayores montos asignados a inversiones no se los lleva Xalapa porque simple y sencillamente no hay proyectos registrados para su aprobación en la Secretaria de Hacienda.



En ese tenor comentó que guarda una relación respetuosa con el Secretario de Hacienda, con quien negoció la deuda de la Universidad Veracruzana, lográndose un acuerdo histórico para pagar más de mil 600 millones y dejarla en cero.



“Por eso digo que cuando se quiere, se puede. Y por eso vamos a entrarle con mucha seriedad y conciliación en la administración municipal, para ser puente de comunicación y relación con los gobiernos federal y estatal, para bajar los recursos que Xalapa necesita recursos y para manejarlos de manera eficiente y con transparencia”.



Finalmente, Justo Fernández Chedraui, presidente de la AGASO, agradeció la presencia del candidato: “Los hechos dicen más que mil palabras y nosotros conocemos tu trayectoria. Eres empresario y fuiste un alcalde y un legislador exitoso. Te deseo lo mejor, porque será lo mejor para Xalapa”.



Inundaciones reflejo de una ciudad mal planeada



La próxima presidencia municipal de Xalapa deberá trabajar con municipios conurbados incluso interestatales, con municipios de Puebla para evitar un crecimiento urbano desordenado que genera problemas como la inundación registrada el pasado 11 de mayo en la capital veracruzana, sentenció el candidato de Morena, Ricardo Ahued.



Al reunirse con integrantes del Colegio de Arquitectos, abundó que estos desastres naturales son resultado de una ciudad mal planeada y con recursos públicos dilapidados en obras de mitigación que en nada resuelven el problema de fondo.



“La construcción de muros de contención, que son decenas, cientos quizás, es un ejemplo de lo que no tiene que hacer, el contener el terreno para que no se derrumbe la vivienda, son situaciones que no se tenían que haber dado, si con la planificación que tuvimos que ver hace tiempo se hubiera trabajado, el asiento humano que hoy estuvo en peligro no debió estar ahí”, explicó.



Por ello, dijo que hoy un alcalde debe saber qué es lo que tiene que hacer y si no, simplemente no deben proponerse si no tienen una idea de cuál es su rol, como planificar la ciudad y los recursos que tiene, pues éstos no deben gastarse inútilmente.



“Se está edificando en áreas de riesgo, debido a la pendiente que tiene y a la inestabilidad de ese terreno o a los escurrimientos pluviales, no es permitido que suceda; sin embargo, administración tras administración, por diversas situaciones políticas y sobre todo por la falta de planificación se han permitido asentamientos irregulares”, acusó.



Ricardo Ahued, propuso, una vez que se conozca quiénes serán los próximos alcaldes, se deberá instalar inmediatamente una Mesa de Planeación Metropolitana, en ella se deberá revisar los criterios de desarrollo urbano y obra pública, esta mesa dijo, incluso deberá ser interestatal donde participen municipio de Quimixtlán, Puebla con el cual Xalapa comparte acueducto, para establecer urgentemente un plan integral de planeación y desarrollo de la zona metropolitana.



En su oportunidad, el arquitecto Iván Arcos, dijo que es fundamental la planeación, pues su falta de aplicación, ha rebasado a la ciudad de Xalapa, por tal motivo, es urgente un consejo de desarrollo metropolitano con recursos suficientes para impulsar programas y acciones metropolitanos.