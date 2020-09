CMAS iniciará el lunes trabajos de mejoramiento de red hidráulica; habrá cierres parciales de calles

La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa informa a la ciudadanía que se dará inicio este lunes 14 de septiembre a la tercera etapa de la Sectorización Hidráulica en los Sectores Valle Rubí, Pomona y Xalapa 2000.



En esta etapa se instalarán válvulas de seccionamiento, válvulas reguladoras de presión, macro medidores y tubería para alimentación a tanques e interconexiones, infraestructura que contribuirá en la optimización de dichos sectores hidráulicos.



Dichos trabajos iniciarán este próximo lunes, en tres sitios de la ciudad que tendrán cierres parciales de la circulación, el primero del Sector Valle Rubí se iniciará en la calle Paseo de las Palmas entre calle Alemania y calle Paseo de las Cumbres, estos trabajos se ejecutarán en el carril derecho (con dirección hacia avenida Araucarias), los cuales conllevan demoliciones y reposiciones de pavimento, excavaciones, rellenos de zanjas, trabajos de con maquinaria pesada. Todo esto con el fin de reforzar el suministro del agua del tanque ubicado en la esquina de Paseo las Palmas y Paseo las Cumbres, el cual da servicio a la zona de Monte Magno, Residencial las Cumbres y zonas aledañas.



En el Sector Xalapa 2000, los trabajos iniciarán en el tanque del mismo nombre ubicado la esquina de Manantial de San Cristóbal y Río Sedeño, donde se realizarán trabajos del lado del tanque para la llegada de la tubería de 10 pulgadas de diámetro que servirá de refuerzo, por otra parte en la acera de enfrente se ejecutarán los trabajos de sustitución de la tubería existente por una tubería nueva de 10 pulgadas de diámetro que es la que se encarga de distribuir el agua en la zona, ambos trabajos se realizarán del lado derecho de la vialidad de la calle Río Sedeño con dirección a la escalinata- andador que se encuentra en la calle antes mencionada donde el trazo del proyecto continuará por el área verde que se encuentra a un lado de la escalinata en mención desarrollando trabajos de trazo, excavación, rellenos, demoliciones de asfalto, banqueta y acarreos.



Posteriormente se trabajará en la intersección del andador con avenida Enrique C. Rébsamen, donde el trazo girará 90 grados a la izquierda con dirección a la avenida Arco Sur cargando los trabajos al centro de la vialidad privada de acceso a los departamentos que se encuentran en esa acera.



Estas labores conllevarán el cierre parcial de la vialidad debido a trabajos de excavaciones, rellenos, demoliciones de asfalto, banqueta, acarreos y de conexión de una de las tuberías a una red existente y continuaremos con la otra tubería hasta llegar al próximo retorno que se encuentra frente a la calle Desiderio Pavón, donde el trazo girará 90 grados para cargar los trabajos al carril derecho hasta llegar al punto de conexión que se encuentra en la calle Montes de Xalapa, esquina avenida Enrique C. Rébsamen.



En este Sector, las tres válvulas reguladoras de presión estarán ubicadas en la avenida Enrique C. Rébsamen esquina Montes de Xalapa, debido a los diámetros de las líneas de agua potable las dimensiones de las excavaciones, se considera el cierre parcial o total para la ejecución de los trabajos, los cuales serán excavaciones, acarreos, construcción caja de válvulas, instalación de piezas especiales y otros.





Del Sector Pomona, se implementarán seis válvulas de seccionamiento que contribuirán en la optimización del sector. Los trabajos estarán ubicados en la avenida 20 de Noviembre esquina Maestros Veracruzanos (sobre el puente), con estos trabajos se hará una conexión para reforzar el suministro de agua de la zona, esto mediante la instalación de tubería de acero que dará comienzo frente a agencia automotriz y que continuará a un costado del puente de Maestros Veracruzanos hasta llegar al otro extremo de la calle y seguirán en dirección a la avenida 20 de Noviembre hasta llegar a la línea a reforzar ubicada a la altura del puente del ferrocarril.



Las actividades comprenden trabajos de instalación de tubería de acero mediante anclajes, demoliciones y reposiciones de pavimento, excavaciones, rellenos de zanjas así como trabajos con maquinaria pesada.



Se pide la comprensión de la ciudadanía ante estos trabajos que dificultarán el flujo vehicular en las zonas mencionadas, por lo cual habrá coordinación con la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial del Estado de Veracruz para que apoyen en sitio.