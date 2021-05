CMAS, la queja más recurrente que empresarios exponen a candidatos a Alcalde

En los diálogos de las y los candidatos a la Alcaldía de Xalapa con las asociaciones empresariales, fluyen las quejas contra la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), comentó el presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa (CEM-X), Octavio Augusto Jiménez Silva.



De hecho, en cada reunión, el tema de resolver la problemática de CMAS es prioridad para las mujeres y hombres de negocios, dijo el empresario.



“Dentro de lo que nosotros hemos propuesto es que se necesita realmente ver CMAS. No hay mantenimiento dentro de las aguas pluviales, drenajes, lo estamos viendo con las inundaciones cuando llueve mucho”.



“Nos hemos estado reuniendo con los candidatos a la Alcaldía pero obviamente con los candidatos que solicitan tener un acercamiento con el sector empresarial y lo hemos estado haciendo porque lo importante es conocer a cada candidato, sus iniciativas y propuestas. Obviamente estamos motivando el voto para que sea inteligente”, refirió el dirigente empresarial.



Con esto, el empresariado incentiva que los ciudadanos salgan a votar pero de manera informada.



“Si no votas, no te quejes porque además sale muy caro al país unas elecciones y si en este momento los ciudadanos pueden elegir a sus gobernantes, pues entonces salgamos, votemos por nuestros candidatos a diputados locales, federales y a presidentes municipales”.



Otra queja que exponen los empresarios es la falta de mejora regulatoria, toda vez que la apertura de negocios pueden tardar de 6 a 8 meses.



“Y la persona que quiera abrir se avienta a ver que no lo multen o de plano ya no lo abren, quien gane tiene que dar soluciones a la ciudadanía”.