Buena tarde:



Disculpen que abuse al mandar este mensaje, pero ya no sabemos a quién recurrir pues nosotros, los que vivimos en la calle Prolongación Abelardo Rodríguez de la colonia El Moral, no contamos con el suministro de agua desde hace 9 días.



Hicimos el llamado a CMAS, vinieron y arreglaron una fuga (eso queremos creer) pero al parecer sólo le cerraron a la válvula que abastece esta calle y parte de Las Palmas. Vinieron en la madrugada y dejaron el hoyo abierto, sólo acordonaron ya que como es una calle muy oscura por las noches puede ser causa de algún accidente.



Ya hemos realizado varias llamadas y la respuesta que nos dan es que es una fuga y no saben hasta cuándo quedará.



Espero nos puedan ayudar con la publicación.



Muchas Gracias.