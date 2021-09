Buena tarde:



Acudo a este medio porque la Comisión de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) hace caso omiso a los repetidos reportes que se hacen por una fuga de agua que hay el fraccionamiento Bosque de Lomas del Tejar.



Por otra parte, desde el día jueves 16 de septiembre de este año no cae agua en la calle Élfego Sánchez Granillo. Hoy sábado me he tratado de comunicar con la Comisión vía telefónica y por redes sociales sin tener éxito.



No puede ser que mientras en un lado se desperdicia el vital líquido en otros esté escaseado.



Espero nos apoyen compartiendo la denuncia.



Muchas gracias.