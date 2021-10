CMAS sigue sin resolver desabasto de agua, reclaman en comunidad de Coatepec

Pobladores de La Orduña en Coatepec, exigieron a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) atender el desabasto de agua que existe en esa localidad desde hace varios meses.Y es que refirieron que el día de ayer acudieron a las oficinas del organismo para pedir que se les dé una solución antes de que finalice la administración, pues dicen estar hartos de la situación.Señalaron que la comunidad se abastece de unos yacimientos cercanos, sin embargo, estos ya no son suficientes, por lo que la CMAS se comprometió a realizar trabajos en el lugar para garantizar el suministro.“Ya no nos llega el agua de los yacimientos, es un problema de hace tiempo, meses. A veces nos falta una semana el agua en todas las calles”, expresaron.Lamentaron que, a pesar del compromiso del organismo del agua municipal con La Orduña no han efectuado ningún trabajo para solucionar el problema.“CMAS según está arreglando, pero si no es una cosa es otra, y la administración ya va a concluir. Los yacimientos ya no son suficientes, CMAS haría unos trabajos en los yacimientos, pero no lo han hecho, quedó aprobado, pero pues ya no lo van a hacer porque ya no les da tiempo”, aseguraron.