CMAS Xalapa abusa de gente humilde; denuncian "cobros exagerados"

Integrantes del movimiento “Pueblos Unidos Por Veracruz” se manifestaron la mañana de este miércoles en las afueras del Palacio Municipal xalapeño, lo que ocasionó el cierre vial de la calle por algunos minutos.Con gritos de consigna, solicitaron una audiencia con el alcalde Ricardo Ahued, pues se quejaron de no haber tenido la oportunidad de reunirse previamente con él para solucionar los problemas con la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS).El representante de dicho movimiento, Juan Piedra, declaró que el Comisión hace cobros arbitrarios y exagerados, como en el caso de una familia que paga 800 pesos por el servicio, recibiendo argumento de que se trata de un cobro por "faltante" según CMAS.Sumado al caso de dicha familia, Piedra informó que son aproximadamente 10 mil personas las afectadas, quienes radican en distintas colonias como Campo de Tiro, Carolina Anaya, La Unión, Águila 1 y 2 y El Sumidero."Toda esa gente humilde está pagando esos consumos de agua, cuando todos sabemos que CMAS no saca la lectura de medidor, ellos nada más lo cobran a la ahí se va", dijo.Además, dio a conocer que también requieren terrenos para habitantes de las colonias Reserva del Tronconal, Revolución y Casa Blanca, pues viven en condiciones insalubres y carentes de seguridad."La gente ya está cansada de estar pagando renta, viviendo en terrenos insalubres, en terrenos de riesgo (...). Estamos solicitando terrenos porque el gobierno no tiene terrenos, lo estamos haciendo por medio de un convenio con los ejidatarios y patrimonio del Estado", detalló.Finalmente, Juan Piedra manifestó que, a diferencia de otras organizaciones, no tienen la intención de invadir terrenos y prefieren hacer la solicitud, pues son alrededor de 2 mil personas afectadas."Estamos hablando de aproximadamente 2 mil familias que necesitamos terrenos, nosotros no invadimos como otras organizaciones", concluyó.