CMAS Xalapa aplica medidas de higiene por contingencia

Ante la contingencia sanitaria por el COVID-19 y con la finalidad de evitar la propagación del virus, en la oficina central y sucursales de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa se tomaron medidas preventivas para usuarios y empleados.



Martín Ladrón de Guevara de Florencia, gerente comercial de la CMAS Xalapa, dijo que las medidas preventiva para los usuarios son la prohibición del contacto físico entre empleados y usuarios (distancia sana); uso de gel antibacterial antes de ingresar a las sucursales y cubreboca para los usuarios con síntomas de resfriado o tos y se exhortará que en caso de estornudar se proteja el ambiente con un pañuelo desechable o con el codo interno del brazo.



Añadió que la próxima semana podrían llegar algunos tapetes absorbentes para solicitar a los usuarios que antes de ingresar a las instalaciones limpien su calzado; y se recomienda a quienes cuenten con tarjera de crédito o débito hagan sus pagos en línea.



Mientras que entre las medidas internas destacan, en una primera etapa, mandar a un grupo de empleados a sus casas para que las áreas de trabajo no se encuentran hacinadas, a fin de que el personal que se quede laborando tenga la oportunidad de mantener una distancia sana.



Se han suspendido las inspecciones domiciliarias para la detección de alguna fuga, mismas que se quedarán pendientes hasta que pase la contingencia sanitaria.



Para el caso de dudas y aclaraciones por el cobro del servicio de agua, la dependencia circulara dos correos electrónicos y habilitará 2 nuevas líneas telefónicas para presentar sus quejas y por esos mismos medios se dará respuesta.



El funcionario municipal reconoció que desde el martes de esta semana, algunas madres trabajadoras se vieron en la necesidad de acudir a laborar con sus hijos, lo cual no es posible ya que las instalaciones de CMAS, con tanto personal y usuarios, es una zona de riesgo de contagio.



Por ello, se tomó la decisión de enviar, en una primera etapa, a las madres trabajadoras a sus hogares para que a partir de la próxima semana, que inicia la medida preventiva en el sector educativo, puedan estar con sus hijos.



Así también no laborarán trabajadoras embarazadas con síntomas de gripe, empleados mayores de 60 años de edad y quienes tengan alguna enfermedad crónica.



Dijo que posteriormente, en una segunda etapa, se irá otro grupo de empleados, ya que la CMAS no puede suspender el servicio pero debe resguardar la salud de sus trabajadores.



También señaló que se incrementó el personal de limpieza para que constantemente limpie escritorios, módulos de atención, sanitarios y equipos de cómputo.