La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa informa que por cuestiones operativas bancarias, el Pago Anual Anticipado en línea, bancos y tiendas de conveniencia, se cerrará este próximo martes 26 de enero de 2021.Se reitera que en las oficinas centrales y sucursales, el pago Anual Anticipado 2021 continuará hasta el día viernes 29 de enero, como está programado y anunciado.Agradecemos la confianza ciudadana hacia este Organismo Operador ya que hasta la fecha han formado parte del éxito de este Pago Anual Anticipado a Distancia acatando las medidas sanitarias preventivas en oficinas y realizando su pago en línea a distancia.Les invitamos a realizar su pago a distancia y de no ser posible esto, acudir una sola persona a realizar su pago durante la última semana, no adultos mayores, no acompañantes, no niños, sin mascotas. Sigamos cuidando nuestra salud, por el bien de todos.¡Gracias por tu confianza!