CMAS Xalapa cobrará 2% de cuota voluntaria para servicios ambientales

El Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS) autorizó para este año un cobro del 2% sobre el recibo mensual por los servicios de agua, drenaje y saneamiento, como aportación voluntaria de las personas usuarias para el pago de servicios ambientales.



La aplicación de la aportación voluntaria para el pago de servicios ambientales será mensual y surtirá efecto a partir del próximo mes de febrero.



Sin embargo, por tratarse de una aportación voluntaria, aquellos usuarios que se opongan a la aportación del 2% sobre los servicios de agua, drenaje y saneamiento, no generarán rezago ni recargo alguno para el mes siguiente y por lo tanto no obrarán en cuentas por cobrar de la CMAS.



El Órgano de Gobierno de CMAS determinó que los recursos obtenidos por la aportación voluntaria, sólo podrán destinarse a acciones y proyectos relativos a la gestión integrada de los recursos hídricos, en específico a las fuentes convencionales y no convencionales que abastecen de agua al municipio de Xalapa y que garanticen la satisfacción de sus necesidades actuales y futuras en este rubro.



Así como para la conservación y restauración de suelos y bosques; para preservación, conservación o recuperación de cuerpos de agua y ríos urbanos; y para obras y acciones de infraestructura verde o soluciones basadas en la naturaleza que permitan mantener las fuentes de abasto y la resiliencia hídrica de Xalapa.



Tratándose de la administración y aplicación de los ingresos derivados de la aportación voluntaria para servicios ambientales, dichos ingresos podrán ser ejercidos directamente por la CMAS o mediante un tercero, bajo cualquier figura jurídica, que cumpla con altos estándares de transparencia, rendición de cuentas y experiencia en la gestión integrada de recursos hídricos, lo anterior, en tanto no se cree el instrumento financiero que se constituya para tal efecto.



Hasta entonces, la aplicación de los recursos provenientes de esta fuente se apegará a lo dispuesto por el Órgano de Gobierno a través de las Reglas de Operación que apruebe para esta finalidad.



Asimismo, los recursos serán aplicados exclusivamente para los fines mencionados con anterioridad y en apego a las formalidades requeridas por la Ley para la asignación, transparencia y fiscalización de los recursos públicos; garantizándose su administración bajo los principios de transparencia, eficiencia, eficacia, economía, legalidad, racionalidad y estricto apego a las disposiciones aplicables.



Por ello, la CMAS deberá transparentar la recaudación y ejercicio de los recursos de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, como parte de las obligaciones comunes contempladas para los sujetos obligados.