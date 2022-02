CMAS Xalapa cobró, otra vez, servicios ambientales a quienes hicieron pago anual

En los recibos del mes de febrero, a los usuarios que hicieron su pago anual del servicio a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Xalapa les llegó un cobro extra por concepto de servicios ambientales , el programa que echó andar la administración municipal de Hipólito Rodríguez Herrero.No obstante, se trata de un "error en el sistema", aseguró una de las trabajadoras de la oficina de cobro ubicada en la calle Barragán, en el Centro de la ciudad, quien agregó que al revisar la información en su computadora, arroja que el propietario de la toma no tiene nada que pagar."Son los servicios ambientales que generó el recibo del mes de enero del pago mensual pero ya al pagar anual, ellos lo ajustaron, CMAS lo ajustó, entonces en sistema yo ya no lo tengo, ya está ajustado, ya no se debe nada", expresó al ser cuestionada sobre esa cantidad que apareció en los comprobantes de usuarios que pagaron por adelantado el servicio potable en la Capital.La empleada indicó que los usuarios que decidieron hacer su pago mensual por el agua recibirán mes con mes, dentro de los conceptos, el cobro de los servicios ambientales, mismos que corresponden al 2 por ciento del consumo que se tenga en el mes anterior."Todos los recibos salieron con monto, que es el 2 por ciento de servicios ambientales del pago de enero pero al pagar anual, ahí se ajusta. (...) El consumo de enero se factura hasta febrero, por eso es que están apareciendo, para marzo ya tendrían que llegar en ceros, fue un error del sistema en sí", explicó.Además, dijo que dependiendo del consumo mensual, es que el monto a cobrar puede ser mayor para algunas personas que para otras y expuso que si alguien desea rechazar el pago de los mismos, podrá informar previo al cobro que desea no contribuir y así dejarlo asentado en el sistema.Cabe mencionar que de acuerdo con la información publicada en la página electrónica de CMAS, de febrero a octubre de 2021, se captaron 4 millones 65 mil 658.34 pesos por este concepto, siendo julio y septiembre cuando más recibieron recursos con más de 514 mil pesos, en cada uno.Además se informa que durante el año pasado se ejercieron un millón 293 mil 980 pesos en el Convenio de Colaboración para promover mecanismos locales de pago por servicios ambientales a través de fondos concurrentes 2021-2025 en la subcuenca del Pixquiac, celebrado entre la CONAFOR y la CMAS, lo que permitió la conservación de mil 474 hectáreas de bosques, con 377 beneficiarios directos.A noviembre pasado, la Comisión tenía disponibles para su uso 3 millones 298 mil 375 recaudados mediante el pago voluntario de los usuarios.