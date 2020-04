Primero me dicen que me quede en casa, después que vaya a pagar el agua (algo que no es indispensable) como si alguna vez les hubiera quedado a deber.



Al acudir a las oficinas de CMAS, se encuentran cerradas y ahora me cortan el agua.



Responsabilizo a Hipólito Rodríguez y a todo su personal de que mi familia no se pueda ni lavar las manos en esta contingencia Covid-19.



Atentamente,



(…)