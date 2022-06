CMAS Xalapa no transparenta uso de 3 mdp de cuota voluntaria por servicios ambientales

El Comité de Servicios Ambientales, que fue creado en la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Xalapa y que estaba encargado de decidir el destino de las aportaciones voluntarias del 2 por ciento que hacían los usuarios en su recibo del servicio, desconoce el uso que la actual administración del organismo operador ha hecho de los 3 millones de pesos que heredó de la anterior.Así lo aseguró la integrante de este órgano ciudadano, Isabel García Coll, quien además señaló que hasta el momento no han sido convocados por las autoridades de la paramunicipal para ver el tema, detallando que en 2021 se obtuvieron 5 millones de pesos por este concepto."Del recurso que se captó el año pasado no sabemos qué pasó con él. En teoría, se les dio una lista de dónde queríamos que se destinara, no sabemos si lo han destinado", comentó en la entrevista al tiempo que indicó que no hay garantía de que se cumpla lo dicho por el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, acerca de que su Gobierno destinaría un presupuesto para los servicios ambientales, pues ya no se le pediría a la ciudadanía capitalina hacerlo."Hemos insistido en que convoquen al comité, que el comité puede aportar información de para qué era ese recurso. Pero no, no nos han convocado", reiteró García Coll al sostener que esto muestra "un divorcio" entre la sociedad civil organizada y la autoridad municipal en el tema de los servicios ambientales."Como que hicieron a un lado la decisión ciudadana, de para qué se destinaba ese dinero. Lo único que sí se pagó fue por servicios ambientales, que ya estaba comprometido con los productores de la zona de bosque mesófilo. El año pasado sí se les pagó a ello pero el resto, sobraron como 3 mdp, no sabemos a dónde se destinó, si se destinó a lo que se había decidido", cuestionó una vez más.Isabel García Coll, quien es bióloga egresada de la UNAM y doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de La Habana, refirió que el procedimiento para lograr que se estableciera una cooperación voluntaria en el recibo de agua fue un trabajo y esfuerzo "muy grande"."Y que se cancele así de la noche a la mañana me parece que no es lo adecuado", insistió al tiempo que calificó esta decisión de la administración de Ahued Bardahuil como una "pérdida" porque más allá del recurso económico que se captaba, la iniciativa servía para crear conciencia sobre la protección de las fuentes de abastecimiento del vital líquido para el municipio."Fue voluntario, a nadie lo obligaron a dar 2 por ciento. La parte más positiva además de dedicarlo a pago por servicios ambientales o para garantizar que sigamos teniendo esos servicios, era concientizar a la población".La académica reiteró que el hecho de que algún usuario acepte voluntariamente dar este aporte, que en su mayoría significaba entre 10 y 15 pesos, puede ayudar a convencer a otros a que también lo hagan, fomentando así la responsabilidad ciudadana."El llamado no sólo es que se retome el comité, sino que se retome de nuevo el 2 por ciento porque es un mecanismo de concientización de la población. No solamente es el dinero, es la conciencia que genera. Con la sequía que estamos sufriendo y que la gente está quejándose de los tandeos, parte de ese recurso se destina por ejemplo a sistemas de captación de agua de lluvia para las personas a las que no les llega de la red", destacó Isabel García Coll.