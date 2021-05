CMAS Xalapa: Opacidad en servicios ambientales

Desarrollemos la discusión, seamos objetivos



Llega el invierno electoral, el alcalde nuevo está a meses de dejar de serlo, el Dr. Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, quien llegara a la presidencia municipal de Xalapa abanderado por MORENA, como todo político y ser humano, ha tenido aciertos y desaciertos. Sin embargo, entre estos últimos existe un camaleón que se evidencia entre las fronteras de la nota que aquí trazamos: el pago por servicios ambientales.



A poco más de tres meses de la publicación del Acuerdo 012/OG/2021 del Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable, la CMAS-Xalapa humilla la inteligencia de la sociedad xalapeña y no le rinde cuentas acerca del monto recaudado por el pago de servicios ambientales.



De esta forma, los recursos como el agua que escasea fluyen y fluyen de los gastados bolsillos xalapeños, directo a estancarse y eventualmente evaporarse.



Es cierto que Xalapa enfrenta el riesgo de quedarse sin agua: vulnerabilidad hídrica le llamarían los académicos o tal vez "el día cero"; como también lo es que las autoridades en el ámbito de sus competencias deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.



La decisión del Órgano de Gobierno, reconozco, fue valiente. No obstante, si hacemos cuentas nos quedamos en cero.



Hay un día cero que como sociedad ya nos alcanzó: el hartazgo hacia los gobiernos opacos, y esperen, aquí se asoma el camaleón: el discurso ambiental. El noble ideal de lucha a favor del derecho humano al acceso al agua en cantidades suficientes y salubres caminando bajo la sombra.



He visto camaleones verdes, pero nunca uno con paraguas negro. El camaleón contrasta con la página que escribo.



Se lee en el Acuerdo:



“CUARTO. La Comisión deberá transparentar la recaudación y ejercicio de los recursos de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, como parte de las obligaciones comunes contempladas para los sujetos obligados”.



Suena muy bien, pero la realidad es distinta, ¡una burla!, he verificado el portal de transparencia de la Comisión y lo único que se transparenta son las preguntas que se formulan relacionadas con el tema ¿Y las respuestas? ¿Y la transparencia proactiva que tanto se presume en esta Administración Municipal? Es cuestión de cumplir con la ley.



La resiliencia hídrica no será posible en Xalapa si el gobierno demuestra en su actuar que es él quien sostiene el paraguas de nuestro camaleón que ninguna culpa tiene más que la de no brillar ante la oscuridad y aun así con esperanza seguir socializando su mensaje de alarma ¡Nos quedamos sin agua, una desgracia!La tan pregonada corresponsabilidad va más allá de lo que nos dice el gobierno entre informes ausentes «aporta, que luego, sin decirte fechas, te digo que hago con tu dinero, aunque sí, me obliga la Ley, pero shhh no le hagas caso. Un escándalo cubre a otro escándalo».



Me dirán impaciente al hablar de inviernos en primaveras, al querer ver a mi camaleón sin sombrilla o pájaros surcar el cielo a segundos de nacer, pero los bolsillos no están como para tirar unas buenas semillas de dinero a un suelo que se vislumbra jamás tocado por el Sol.



Hablamos, en la cifra más modesta, de $4,317,387.35 (cuatro millones, trescientos diecisiete mil, trescientos ochenta y siete pesos 35/100 M.N) anuales, pesos más, pesos menos, considerando que todos (viviendas) pagáramos $2.37 pesos. Ahora imagina: ¿cuánto pagas tú? ¿saca tu cuenta, revisa tu recibo? Puedes consultar las demás tarifas en la página de internet de la CMAS.



La opacidad de la recaudación es alarmante, solo dimensionen que en Xalapa existen 151,258 viviendas particulares de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.



Todo esto sin contar que, el artículo 69 de la Ley de Aguas para el Estado de Veracruz dice que por cada predio, giro o establecimiento (uso: interés social, doméstico, residencial, comercial, industrial etc.) debe instalarse una toma independiente con contrato y medidor.



Entonces preguntaremos ¿Y cuántos comercios existen en la ciudad? ¿cuánto pagan y cuánto gastan? ¿Cuánto se está recaudando realmente y qué pasa con nuestro dinero mientras ellos dicen “espera” y la Ley de Transparencia con sus desperfectos susurra “no cumplen”?



Hablemos de justicia, xalapeñas y xalapeños, a través de nuestros actos; hagamos valer nuestros derechos. Exigir lo que nos corresponde: ¡que nuestro gobierno nos rinda cuentas!



Debemos actuar ¿Qué hacer? Oponerse y NO aportar hasta que se nos rindan cuentas claras y accesibles en datos y contenido congruente y exhaustivo, por lo pronto ahorremos agua.Y que los órganos fiscalizadores hagan su chamba.



Carlos David Ramos