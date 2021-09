Buen día:



En las colonias Cincuentenario Casa blanca Higueras y Cafetal no contamos con agua potable desde hace 5 días.



La situación ya es preocupante, ya que las escuelas de dichas colonias no cuentan con el vital líquido y los alumnos que asisten a clases presenciales no pueden lavar sus manos tal como lo recomiendan las autoridades de salud.



Las autoridades de CMAS hacen caso nulo a las quejas de los vecinos, solo reciben quejas por WhatsApp y se burlan y engañan a la ciudadanía.