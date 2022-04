CMAS Xalapa reparó fuga de agua en la avenida Roma, pero no el concreto, reporta

Psic. Joaquín Rosas GarcésDIRECTOR GENERALEl pasado 10 de marzo en la avenida Roma, entre Ámsterdam y Berna, personal de CMAS reparó una fuga de agua que ya hacía 15 días antes afectaba la zona del fraccionamiento Monte Magno, sin embargo, hasta el día de hoy no han podido terminar la reparación del concreto lo cual imposibilita el paso peatonal y el libre tránsito eficiente de vehículos, esto podría provocar en cualquier momento un siniestro vehicular.Como ciudadano me indigna los altos costos del agua potable en mi zona y la pésima atención por parte del organismo público CMAS. El pasado 1 de enero cambió la administración, pero la incompetencia continúa a pesar de que el alcalde Ricardo Ahued es una persona honorable y querida por toda la ciudad y su trabajo se palpa, sus colaboradores no han entendido que la ciudad de Xalapa requiere mucho trabajo. El presidente municipal no puede estar en todos lados resolviendo los problemas de la ciudanía, por eso insto a los funcionarios de CMAS a trabajar como él y no fingir que lo hacen, como hasta ahora está patente en mi calle, un problema que inició en febrero y es el mes de abril y aun no hay solución.Esperamos contar con la atención del Alcalde porque al parecer solo él puede atender como se merecen los ciudadanos xalapeños.Funcionarios de CMAS quedan mucho a deber a la ciudadanía xalapeña esperemos que, si continúan estas irregularidades, el Alcalde los remueva por incompetentes. “Si no pueden renuncien”.Esperando pueda publicar esta nota y mantenga mi nombre en el anonimato seguridad. Anexo INE y fotos de la calle afectada.AtentamenteNombre (…)Tel (…)