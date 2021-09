CMAS Xalapa sigue corrupta; desviaron millones, no avanzan denuncias

El Alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, reconoció que todavía opera una red de corrupción en la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) de Xalapa y lamentó que desde 2018 no avancen las denuncias que se interpusieron por desvíos y otras anomalías por 100 millones de pesos en el organismo.En entrevista, cuestionado sobre si la siguiente administración municipal de Ricardo Ahued deberá revisar a fondo la operación de la Comisión, comentó que algunos trabajadores se dedican a hacer conexiones ilegales del servicio de agua pero si son detectados, son despedidos.“Es que hay que seguir combatiendo eso, qué les voy a decir… sé que todavía existe una red de personas que hacen conexiones ilegales, que se prestan a hacer actividades verdaderamente nocivas, las estamos buscando y cuando las detectamos los despedimos, los sancionamos.“Es un esfuerzo constante porque la corrupción es una red que se construyó durante muchos años. No es de un día para otro con la escoba barrerlos, ojalá así fuera; ellos se disfrazan, simulan que son personas correctas, son también muy hábiles para esconderse; eso es el gran problema de la corrupción, que la corrupción sabe ocultarse en lo oscurito”, dijo el edil.Respecto al Sindicato de la Comisión, Rodríguez Herrero comentó que se ha logrado sacar a la “gente corrupta”, haciendo referencia al exdirigente del Sindicato de Empleados y Trabajadores de CMAS, José Luis Hernández López, conocido como “El Pollo”, a quien acusó de ser un ladrón.“La CMAS ha hecho un trabajo extraordinario, logramos en gran medida sacar a buena parte de la gente corrupta que había ahí porque hay que decir que había un líder de ahí verdaderamente ladrón, un pillo, el líder del Sindicato, el famoso ‘Pollo’ lo sacamos de ahí; lo expulsamos porque es un personaje nocivo y los trabajadores afortunadamente lograron sanear su Sindicato, quitaron a esa banda de pillos que se robaban todo y eso ayuda mucho a sanear la institución”, dijo.Asimismo, el Alcalde de Xalapa admitió que desde 2018 no ha avanzado ni una de las denuncias que se interpusieron por las diversas irregularidades millonarias en la CMAS, reprochando la corrupción del anterior equipo de gestión.“(Las denuncias) están ahí en la Fiscalía, se pusieron denuncias por más de 100 millones de pesos desde que detectamos el problema en el año 2018”, dijo.Responsabilizó por esta situación al anterior fiscal general, Jorge Winckler Ortiz, “una persona que no ayudaba”.“Ahora con la nueva Fiscal (Verónica Hernández) pues ya esas denuncias espero que prosperen. (...) Perdimos mucho tiempo por el anterior Fiscal, las archivó, las dejó guardadas, quién sabe qué hacía ese señor pero ahora la nueva Fiscal sí recibió mucho tarea, también lo entiendo, todo el rezago que el otro dejó acumularse pero ahí están ya las denuncias”, dijo.Rodríguez Herrero detalló que se interpusieron por desvío de recursos y asignaciones irregulares.“O sea el anterior equipo de gestión en ese sitio se daba unos súper salarios, se daba bonos, se daba gratificaciones como si hicieran muy bien su trabajo, ¿verdad?. Todavía si lo hicieran bien pues la verdad sí se lo merecían pero al contrario depredaban y desviaban recursos”, dijo.Ante esta situación en el organismo operador, el edil comentó que a manera que los ciudadanos denuncien y no se presten a prácticas irregulares, se logrará abatir la corrupción.