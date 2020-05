CMAS Xalapa ya aplica descuentos a usuarios, aunque reconoce retrasos

La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) Xalapa ya aplicó descuentos a todos los usuarios de la Capital del Estado.



Alrededor de 18 mil xalapeños, que ya cubrieron su servicio, recibieron descuentos durante el periodo de mayo y el subsidio se refleja en el recibo respectivo, explicó el gerente comercial de la CMAS, Martín Ladrón de Guevara de Florencia. No obstante, definió que hay un atraso en el pago.



“Vamos atrasados en la recaudación, por lo tanto, también nos atrasamos en el subsidio, sin embargo, tenemos cerca de 18 mil usuarios de tipo doméstico que han venido a pagar y se les aplicó el subsidio”, dijo.



El funcionario municipal dijo que los descuentos van desde un 50 por ciento, de acuerdo a la situación de cada usuario, hasta un 5 por ciento; y todos reciben este beneficio.



“Al popular un subsidio del 50 por ciento, al de interés social el 25 por ciento, doméstico medio 15 por ciento y residencial el 5 por ciento; el subsidio se comenzó aplicar a partir de mayo”, expuso.



Estos descuentos se aplicarán en los meses de mayo y junio, como apoyo que se otorga debido a la contingencia sanitaria por Coronavirus.



Explicó que al momento llevan un avance del 20 por ciento de la recaudación por el servicio, por lo que para llegar al cien por ciento de los descuentos, su pago tendrá que cubrir el total de usuarios.



Sin embargo y a decir del gerente comercial, en este momento se concluyó con la entrega de los recibos al total de los usuarios, para que puedan acudir a cubrir el pago del mismo.



“Andamos por el 20 por ciento, para poder aplicar al cien por ciento, el usuario tiene que venir a pagar y en el pago ahí se va aplicando el subsidio, lo que sí tenemos al cien por ciento es el recibo que se entregó a domicilio, cada uno con su descuento”, mencionó.



Dejó en claro que el descuento de cada usuario se especifica en una nota que va impresa en el recibo del periodo mayo y junio, donde se indica el porcentaje que se aplica de acuerdo a si es de interés social, doméstico medio y residencial.



Para finalizar, expuso que en algunos recibos no se observa el porcentaje de subsidio que se realiza, debido a la premura de los cambios que se hicieron, no obstante, aseguró que el descuento sí se aplicó en cada recibo.



Para mayor información se pueden comunicar al teléfono 237 03 00, donde se les aclararán sus dudas al respecto.