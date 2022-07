CMIC asegura que sus agremiados ejecutan obras en tiempo y forma, en Xalapa

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Xalapa, Gonzalo Pardo Ramos, afirmó que ninguno de sus agremiados ha incurrido en retraso en las obras viales e hidráulicas contratadas por la Alcaldía Capitalina y que están en ejecución actualmente.Tras una reunión con el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil y funcionarios de su Gobierno, para tratar este tema, indicó que los afiliados a la organización que dirige están siendo responsables y llevando a cabo los proyectos en tiempo y forma."En la CMIC siempre hemos sido garantes y estamos cumpliendo en tiempo y forma. Le expresamos al Alcalde que cualquier empresa de la CMIC que quede mal, nosotros somos garantes (y terminarán las obras que pudieran dejar inconclusas). Quedó muy claro que las empresas de la CMIC hemos cumplido en tiempo y forma, no nada más en la Dirección de Obras Públicas, sino también en la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS)", afirmó.En la entrevista, Pardo Ramos aseguró que las empresas están trabajando "a marchas forzadas" y expresó que si los proyectos se están ejecutando conforme al calendario establecido, no es necesario trabajar las 24 horas del día y los días domingos."No es trabajar sábados y domingos. Finalmente, si uno lleva un control de obra, cuando se presenta un presupuesto y demás se tiene ahí un calendario y las empresas que estamos trabajando bien y lo hacemos en tiempo y forma, podemos trabajar hasta el sábado como siempre se hace. No hay necesidad de molestar a todos los vecinos en los domingos", explicó.El líder constructor negó que la empresa que incurrió en el retraso de la obra de la calle Sayago y por la que Ahued Bardahuil mostró su enojo y amenazó con rescindir contratos, pertenezca a la Cámara que dirige, al tiempo que dijo desconocer cuántos de sus agremiados se encuentran trabajando en pavimentaciones viales y otros trabajos de infraestructura en la ciudad."Las obras van bien, van en tiempo y forma. Son obras que hacían falta, todos los alcaldes buscan obras de relumbrón, son obras que también no se ven, son obras que sí generan molestias pero que son parciales. Realmente todos los beneficios van a ser para toda la vida. (Había que) meterle mucho a la red de agua potable y alcantarillado porque sí estaba en muy malas condiciones", afirmó.Además, respaldó al director de Obras Públicas, Guillermo Ávila Devéeze, afirmando que aunque está afiliado a la CMIC, ha invitado a todas las constructoras locales y se ha hecho la entrega de los contratos de manera equitativa para todas y no nada más a "tres o cuatro" como ocurría en el pasado."La empresa que cumpla con una obra es la que está ganado. No hay favoritismo para ninguna. No hay diezmos, no hay ‘moches’. Al contrario, están detonando la economía local y eso lo agradecemos muchos al Alcalde", resaltó.