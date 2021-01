CMIC en Tuxpan no apoyará a candidatos “improvisados” sin trayectoria

Los empresarios organizados no apoyarán “de ninguna manera a personas improvisadas” que aspiran a ocupar cargos de elección popular, estableció el ex presidente de Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en este puerto, Miguel Ángel Elizalde Martínez.



Asimismo, lamentó que durante muchos años se haya permitido que llegaran a dichos cargos figuras que solamente buscaban el beneficio personal o de grupo, aunque prefirió no mencionar nombres. “Todos sabemos aquí quiénes son”, atajó.



De cara a la selección de abanderados en solitario o en alianza, el representante empresarial reiteró que no se debe experimentar, pues está en juego el progreso y desarrollo.



Del mismo modo, confió en que la sociedad tiene memoria y tampoco permitirá el regreso de quienes no han sabido conducir en forma honesta los destinos del municipio y del distrito.



“Eso es lo que se debe dejar en claro: no se aceptará a quienes no tengan una trayectoria de trabajo, de tipo empresarial o de labor social. No podemos permitir que lleguen improvisados que tratan de figurar con donaciones o entrega de obsequios de unos meses para acá”, recalcó.