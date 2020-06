CNDH investigará muerte de 2 mexicanos en granjas de Canadá por COVID

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigará de oficio el fallecimiento de dos mexicanos en Ontario, Canadá, a causa del COVID-19.



El organismo indagará si las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) incurrieron en alguna omisión por la cual no se les haya brindado atención médica a los compatriotas que trabajaban en granjas agrícolas.



La CNDH abrió su investigación luego de que medios de comunicación dieran a conocer los decesos de los mexicanos, registrados el 31 de mayo y 5 de junio y por qué el Consulado Mexicano, teniendo conocimiento de esa situación, no les brindó apoyo.



“Derivado de que los hechos narrados en las citadas notas periodísticas inciden en la opinión pública nacional y con la finalidad de investigar posibles actos u omisiones cometidos por parte de servidores públicos de la SRE, que por su naturaleza pudieran resultar de especial gravedad y constituir violaciones a los derechos humanos, esta Comisión Nacional investigará de oficio el presente caso, integrará el expediente de queja respectivo y, en su momento, emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda”, expresó la CNDH en un comunicado.



Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, fue quien ordenó abrir la investigación para la cual se emitió un acuerdo de radicación de oficio, “en virtud de que se trata de presuntas violaciones a derechos humanos en agravio de mexicanos en el exterior que no reciben la adecuada atención por parte de la autoridad consular”.