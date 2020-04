CNDH pide a Veracruz y el resto entidades seguir búsqueda de desaparecidos

La Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, envió oficios a todos los gobernadores de las entidades federativas, así como a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, exhortándoles a atender el tema de la desaparición de personas de manera prioritaria y siempre en favor de las víctimas.



Ello aún en la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 en el país.



Afirmó que los titulares de los poderes Ejecutivo tienen una responsabilidad fundamental de generar, en cualquier circunstancia, condiciones para la atención de los casos de desaparición de personas y violaciones graves a los derechos

humanos.



Refirió que el pasado 17 de noviembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide la “Ley General en Materia de

Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del

Dirección General de Comunicación Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, la cual entró en vigor el 16 de enero de 2018.



Sin embargo, hasta el momento, los avances aún no se encuentran a la

altura de las expectativas de las víctimas ni de la sociedad mexicana, por lo que se requiere una mayor voluntad política, en particular desde las y los titulares de los poderes ejecutivos en las entidades federativas.



Mediante un comunicado Piedra Ibarra consideró que de esta forma se podrá fortalecer el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y apoyar a las instancias que lo conforman.



“En la actualidad existen nuevos retos, ya que además de la problemática de la

búsqueda e investigación de los casos, se ha sumado una verdadera emergencia

forense a nivel nacional en razón de los miles de cuerpos y restos humanos que no han sido identificados.



“De nada sirve fortalecer el marco jurídico, si el contenido de esas leyes no se vuelve realidad, en detrimento de las víctimas”.



La presidenta requirió a los mandatarios atender las demandas de la sociedad, e impulsar, coordinar y supervisar, en el marco de sus atribuciones y funciones, los esfuerzos de investigación y búsqueda en los casos de desaparición de personas, conforme a derecho y hasta sus últimas consecuencias.



“Más allá de la actual emergencia sanitaria, tal como lo demandan los mejores intereses de la sociedad mexicana”.



Agrega que el exhorto incluye 16 tareas, de las que derivan 31 acciones concretas, que se proponen para fortalecer la cooperación de las instancias encargadas de la búsqueda de personas, de atención a víctimas, de procurar justicia y brindar seguridad pública.



Añadió que los gobernadores deben de continuar impulsando la investigación, búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas tanto en vida como en campo, sin poner en riesgo la salud y la vida de quienes participen en ello y armonizando estas tareas de forma puntual con las medidas y recomendaciones sanitarias que eviten la propagación del virus mencionado.