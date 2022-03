CNDH se presta a ser usada por “algunos políticos”: Cisneros

Es “lamentable” que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) quiera ser utilizada por “algunos políticos” para evitar se haga justicia y que este organismo se preste a ello, señaló el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, respecto a la recomendación que se emitió a la Fiscalía General del Estado de Veracruz por la aprehensión de José Manuel “N”, colaborador del senador de la República, Ricardo Monreal Ávila.En entrevista realizada en Palacio de Gobierno este martes, el encargado de la gobernabilidad en la entidad recordó que la familia del excandidato a la alcaldía de Cazones de Herrera, el cual fue asesinado, presentó una queja ante el organismo nacional, por lo que debería resolver primero este asunto.En ese tenor, el funcionario estatal señaló que “es muy grave” que se utilice a las instituciones para evadir la acción de la justicia, por lo que manifestó que la CNDH debe actuar apegada a la ley en apoyo total a las víctimas.“Lo que debemos hacer es irnos despacio, porque entiendo que la familia presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la familia de la persona que fue asesinada, del candidato –René Tovar- y no han resuelto ese tema, me parecería que sería muy grave que utilicemos a las instituciones para que no se aplique la justicia. Es sabido que hay algunos políticos que quieren presionar desde diferentes frentes, me refiero a diferentes políticos, ustedes los han visto todos los días. Sería muy grave que se prestara –la CNDH-, sí pero bueno yo esperaría que en todos los casos (actúe)”, señaló.Cisneros Burgos dejó en claro que la posición del Gobierno del Estado es estar de lado de las víctimas, por lo que los órganos encargados de impartir justicia deben pensar en hacer justicia a las víctimas.“Esa es la posición del gobierno, siempre nos ponemos del lado de las víctimas y en este gobierno estamos de lado de las víctimas, particularmente en este caso que menciona estamos de lado de la familia que tiene un hijo huérfano y una viuda, ese es el exhorto a todos –a la CNDH-, incluyendo a los que imparten justicia, jueces federales y jueces estatales, siempre que se haga una determinación sea pensando en hacer justicia a las víctimas”, finalizó Eric Cisneros Burgos.