CNDH solicitó a hospitales no cremar cuerpos de víctimas de COVID-19 sin identificar

Luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendara que continúe con la búsqueda de personas desaparecidas a pesar de la emergencia sanitaria, la directora del Colectivo “Solecito”, Lucía Díaz Genao, informó que el organismo también planteó que no sean cremados los cuerpos de personas que fallezcan por COVID-19 y que no han sido identificadas.



La activista consideró que esta medida es positiva para evitar que se corte la posibilidad de identificarlos posteriormente y notificarlo a su familia.



“Era necesario que se evitara poner en riesgo los cuerpos que están en calidad de desconocidos. (...) No creo que sea tan complicado porque un paciente de coronavirus que llegue a un hospital tiene facciones que puede identificarse y tomarle sus particulares, todas las señas y si fallece se le pone en una fosa común, no es un riesgo para la población porque estaría resguardado”, dijo.



Recordó que estos lineamientos ya están contemplados en la actualización de la Ley de Víctimas pero al hacer la recomendación por parte de la CNDH, implica que en los hospitales no se ordene la cremación inmediata si el paciente no es identificado.



“Eso era un riesgo para las personas que están en calidad de desaparecidos, que no se le diera alcance de identificación nunca. (...) Ayer nos mandaron los lineamientos para la disposición de cadáveres para esta pandemia, sacaron un comunicado y nos mandaron el texto”, dijo.



Díaz Genao señaló que, en el caso de Veracruz, saben que pese a la pandemia del COVID-19 hay guardias por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda que continúan laborando en las tareas de indagación de personas desaparecidas.