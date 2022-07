Coaccionar para afiliarse a partidos políticos es un delito, alertan

La diputada federal Dulce María Corina Villegas Guarneros exhortó a las autoridades de todos los niveles e instituciones a no coaccionar a los ciudadanos para afiliarse a Morena, ya que señaló que ello es un delito.Respecto al caso denunciado públicamente por ciudadanos que señalaron a personal del DIF de Mendoza de pedirles sus credenciales de elector para afiliarlos a ese partido, la integrante de la Comisión de Transparencia aseguró que se estará al pendiente para ir hasta las últimas consecuencias.Sin embargo, recordó que los ciudadanos deben presentar su queja de manera formal para que se pueda proceder.Recordó que en el país ha habido muchos problemas por la corrupción y parte de ello se debe a la falta de denuncias.Mencionó que el próximo 30 de julio se llevará a cabo un proceso de selección de delegados en el Morena pero es una situación interna de ese partido, ajena a cualquier nivel de gobierno, por lo que si alguien intenta comprar el voto para favorecer a alguna persona se debe denunciar y se procederá hasta las últimas consecuencias.“Como integrante de la comisión de transparencia y corrupción, quisiera hacer un llamado que no andecomprando votos, hay que denunciar a las personas que andan ofreciendo láminas, placas de taxi, candidaturas, despensas y dinero; aquí los programas sociales que entrega el Gobierno Federal y Estatal no están condicionados y que si saben algo, lo denuncien, porque no podemos estar permitiendo que personas arribistas y personas que siempre han lucrado con el dolor ajeno, hoy quieran formar parte de este gran movimiento”, mencionó.Cabe recordar que padres de familia que llevan a sus hijos al Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC) Teresa de Calcuta señalaron a que personal de ese lugar les pidió la fotografía de sus credenciales de elector para afiliarlos a Morena.