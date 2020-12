Coalición de Taxistas de Orizaba podría manifestarse ante problemáticas y abusos

Ante la serie de problemáticas y abusos que viven taxistas en la zona centro sin que la autoridad en el Estado atienda estos conflictos, trabajadores del volante de toda la región podrían llevar a cabo una movilización, señalaron integrantes de la Coalición de Taxistas de Orizaba.



Joaquín Amaro, Jairo Guarneros, Óscar García y José Luis Hernández Librado indicaron que hay una seria de conflictos que tienen en jaque al sector, para empezar desde la regularización, pues en la oficina de Hacienda del Estado les están poniendo muchas trabas al solicitarles todo tipo de documentos, incluso algunos que ni siquiera les corresponden, y esto debido a que quien está de jefe no sabe nada, por lo que se deja llevar por lo que le dicen los empleados.



Agregaron que otra situación es la de los concesionarios que hicieron su trámite para cambiar de unidad desde el 2015 y el Gobierno del Estado no les dio su aviso de emplacamiento, y “ahora resulta que no tienen derecho a la condonación de la tenencia y cargos accesorios porque el decreto emitido por el Gobierno del Estado no los considera, por lo que sus órdenes de emplacamiento les están llegando por 15 mil pesos, 20 mil y hasta 35 mil pesos, cantidades impagables en estos momentos.



Otro problema serio, abundaron, es con la Guardia Nacional, que está aplicando infracciones de 40 mil y 42 mil pesos, por lo que trabajadores del volante de la región serrana.



Señalaron que estos operativos se derivan de una queja interpuesta por el concesionario Mario Zepahua, quien se quejó por invasión de rutas; sin embargo, las multas son desproporcionadas y no se aplican parejo, pues ese transportista ha invadido rutas y a él la autoridad no le hace nada.



Recordó que los camiones Adelas cuentan con placa federal; sin embargo, van en la zona estatal haciendo ascenso y descenso, lo cual tienen prohibido, y así como a éste concesionario, el otro pulpo camionera tampoco es tocado.



Agregaron que se encuentran sufriendo extorsión por parte de Transporte Público, que detiene a los taxistas y los amenaza por no haber emplacado o traer placas anteriores, lo cual es sólo para sacarles dinero.

Debido a que en los dos años que van de la administración no sólo no ven avances, sino que los problemas han empeorado, señalaron que podrían movilizarse en toda la zona.