Coatepec analiza multas en uso de cubrebocas; podrían aplicarse en el municipio

Ante el incremento de casos de COVID-19 en Coatepec, el Cabildo analiza la implementación de medidas drásticas, como el uso obligatorio de cubrebocas y/o careta en la vía pública y en espacios cerrados, con la posible aplicación de multas para quienes incumplan.María Guadalupe Domínguez Murrieta, regidora octava, adelantó que “al parecer sí” puede haber medidas para restringir la actividad comercial.Dijo que podría ser una medida drástica pero el uso de cubrebocas o careta tiene que ser obligatorio y una posible sanción por incumplimiento:“Estamos checando apenas, yo creo que va a ser una medida un poco drástica; lo vamos a checar con el señor Alcalde”.Reconoció que se observa en las calles que la gente no cumple con el uso del cubrebocas pero insistió que esas medidas deben ser consensuadas con el Presidente Municipal y con el Cabildo.“Yo tengo que sentarme con el Alcalde y platicarlo, porque somos un equipo y vamos a caminar en equipo”, insistió.Al cuestionarle sobre si habrá medidas para restringir la actividad comercial, Domínguez Murrieta expresó “pues, al parecer sí (…) estamos trabajando en eso, no puedo dar una respuesta porque aún no la tenemos pero estamos trabajando en ello”.Expuso que en la próxima sesión de Cabildo se tocará el tema pero insistió que si ya se analiza la posibilidad de aplicar medidas drásticas es porque se están incrementando los contagios de COVID en el municipio de Coatepec.