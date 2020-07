Coatepec cancelaría fiestas de San Jerónimo celebradas en septiembre

La directora de Turismo de Coatepec, Tania Bonilla, previó la cancelación de las fiestas patronales de San Jerónimo, mismas que se efectúan en el mes de septiembre.



Entrevistada, dijo que se seguirán los mismos lineamientos que ha indicado el Gobierno Federal y Estatal, y entre estos es evitar las aglomeraciones de personas, por lo que adelantó la posible suspensión de eventos.



“Son los mismos lineamientos, hay algunas fiestas que se tendrán que hacer bajo ciertos protocolos, no aglomerando a la gente para evitar un mayor contagio, aún no sabemos si se van a cancelar algunos, todo depende de cómo vayamos viendo, ahorita no se puede planear al cien por ciento, nosotros ya tenemos un plan de trabajo, pero al final ese plan puede retrasarse, por poco o mucho tiempo dependiendo como estemos en términos de salud, dependemos de esa situación”, detalló.



Sin embargo, señaló que las actividades dependerán de cómo se encuentre el municipio y el Estado en relación con contagios de COVID-19.



“Dependiendo de los lineamientos, si nos mantienen en rojo, definitivamente toda la cuestión de fiestas patronales estamos fuera, no podemos realizarlas, hay mucho riesgo, nosotros marcamos las líneas y estamos tratando de hacer lo mejor e invitando a cuidarnos”, finalizó.