Coatepec contempla reabrir gimnasios en próximos días

El alcalde de Coatepec, Enrique Fernández Peredo, informó que en los siguientes días podría darse la reapertura de gimnasios y algunos otros espacios, con limitación en la capacidad y con medidas estrictas sanitarias.



“Ya con el Decreto del Gobierno del Estado iremos activando poco a poco, con la capacidad que se requiere y en los puntos que se señalan, pediríamos el apoyo de los empresarios para que nos sigamos cuidando, pues no quiere decir que la pandemia ya cesó, hay que adaptarnos a esta nueva normalidad”, detalló.



Advirtió que la reactivación de distintos negocios no significa que la población baje la guardia, pues si hay descuidos y no se siguen las normas, los contagios podrían “dispararse” más.



En otro tema, indicó que la ceremonia virtual del Grito de Independencia iniciará a las 22:00 horas con la presencia de los ediles y del secretario del Ayuntamiento.



Agregó que los coatepecanos que vivan cerca del Palacio Municipal, podrán disfrutar desde las azoteas de fuegos pirotécnicos.



“A partir de las 10 de la noche estaremos trasmitiendo en las redes sociales del Ayuntamiento la ceremonia del Grito. Solamente estaré acompañado de los ediles y el secretario que dará lectura a lo que es el acta y se procederá al Grito, vamos a tener fuegos de luces que no afecten a los animales”, finalizó.