Coatepec lleva su basura al relleno sanitario de Altotonga: Alcalde

Por el servicio de confinamiento de residuos sólidos, el Ayuntamiento de Coatepec pagó más de medio millón de pesos a la empresa Packing, operadora del relleno sanitario de Magueyitos, municipio de Altotonga, admitió el alcalde Raymundo Andrade Rivera.“Nosotros como destino final estamos depositando en Altotonga, hay un convenio con una empresa, con Packing; estamos pagando 250 pesos por tonelada y en diciembre, que hubo rezago en la limpia pública, sí tuvimos un aumento mensual de la basura, más o menos andamos en 70 toneladas diarias”.Sobre las quejas de pobladores de Magueyitos contra Packing, Andrade Rivera justificó que este “es un tema de la empresa y ellos tienen que resolver”.El Alcalde enfatizó que proyectar un propio relleno sanitario para Coatepec no es proyecto del Ayuntamiento en turno; aunado que dijo que la ciudadanía “no lo ve con buenos ojos”.“Nosotros necesitaríamos hacer un estudio profundo, no es un tema menor, tiene que tener todas las condiciones de seguridad para no dañar la ecología”.Explicó que la falta de vehículos recolectores condujo a una falla en el servicio de limpia pública en Coatepec la semana pasada.“Efectivamente hemos tenido problemas con los residuos sólidos, ya que la administración anterior nos dejó vehículos muy deteriorados; sin embargo, ya entraron nuevas unidades y esperemos que esta semana se normalice”.Anunció que durante sábado y domingo, el Ayuntamiento regularizará el servicio de recolección en la demarcación.Y es que la anterior administración dejó 5 vehículos, de los cuales sólo operan dos y el gobierno en curso adquirió tres más.“Con la llegada de los nuevos podemos meter a taller a rehabilitar los anteriores y tener el servicio completo. Son siete pero de los siete sólo se hacen tres”.Señaló que la mayor demanda de servicio de limpia se concentra en 30 de las 100 colonias en la demarcación.