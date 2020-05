Coatepec no acumula tantos cubrebocas y guantes entre su basura: Alcaldía

El director de Servicios Municipales en Coatepec, Jorge Salazar, informó que a diferencia de ciudades como Xalapa, en ese municipio se recolectan pocos desechos, como cubrebocas y guantes.



Indicó que por un lado, poca ciudadanía hace uso del cubrebocas y quien lo hace opta por utilizarlos de tela, por lo que no se genera tanta basura.



“Nosotros no tenemos ese tipo de situación ahorita. La gente que lo usa es la mínima y sólo cuando salen a las calles, al principio cuando se hizo la recomendación se usaba mucho el cubrebocas desechable pero ahorita nos estamos encontrando que usan cubrebocas de tela, los lavan y los vuelven a utilizar”, comentó.



Refirió que además se hizo la recomendación de marcar las bolsas que contienen este tipo de residuos para cuidar la salud de los recolectores.



Por otra parte, recordó que se ajustaron algunas rutas de Limpia Pública, sin embargo, esto no ha afectado el servicio.



“Afortunadamente la gente respondió bien, en Coatepec el camión pasaba dos veces por semana y ahora sólo una vez y en congregaciones una vez por semana”, finalizó.