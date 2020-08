Coatepec no tendrá Feria del Regreso a Clases

El regidor tercero de Coatepec, Jorge Luna Hernández, informó que este año no se efectuará la Feria del Regreso a Clases que organiza el Ayuntamiento en conjunto con el Servicio Nacional de Empleo, debido a la pandemia.



Y es que lamentó que las papelerías serán de los negocios que se vean mayormente afectados durante el período escolar, toda vez que la Secretaría de Educación llamó a que los estudiantes utilicen los útiles y el material que tengan en casa para sus clases a distancia.



El edil indicó que Coatepec cuenta con algunos negocios grandes de este giro, sin embargo, también hay muchos pequeños que son los que suelen participar en dicha feria.



“Se verán afectadas las papelerías en Coatepec, tenemos algunas grandes, pero también muchos negocios pequeños de este giro, que incluso han participado en otras ocasiones en estas fechas en la Feria del Regreso a Clases que ha organizado el Ayuntamiento conjuntamente con el Servicio Nacional de Empleo, pero en esta ocasión no la vamos a llevar a cabo”, señaló.



Asimismo, refirió que no son solo papelerías las que se vean afectadas, sino distintos negocios que tienen que ver directa o indirectamente en las actividades escolares.



“Pienso que afectará a una gran parte de negocios, no solo a las papelerías sino a muchas actividades comerciales empresariales que tienen que ver directamente e indirectamente”, finalizó.