Coatepec no tiene infraestructura médica por si coronavirus se dispara, advierte Alcalde

El alcalde de Coatepec, Enrique Fernández Peredo, admitió que su municipio no tiene las suficientes unidades médicas para atender una cifra numerosa de pacientes con coronavirus ni la infraestructura adecuada para designar espacios y atender ahí posibles casos, por lo que instó a la población a seguir las medidas de prevención y evitar saturar el servicio médico.



“En Coatepec no tenemos la infraestructura adecuada para hacer uso de instalaciones ni para recibir la cantidad de contagios que pudieran darse, dependemos mucho de Xalapa y lo que queremos es no saturar el servicio médico porque no habrá espacio suficiente”, dijo.



Al confirmar el primer caso de COVID-19 en ese Pueblo Mágico, aseguró que se reforzarán las acciones para evitar la propagación del virus, como la instalación de tinacos en puntos estratégicos para que la ciudadanía pueda lavarse las manos en las calles, además de la continuación de la sanitización que se inició ayer.



“Ayer se confirmó lo que tanto temíamos en Coatepec, sabíamos que tarde o temprano se tenía que dar, lo complicado es que sabemos que por cada caso confirmado puede haber ochos casos más, necesitamos tomar acciones”, explicó.



Agregó además que la Jurisdicción Sanitaria 5 lo convocó a una reunión luego de la confirmación de este caso de COVID-19, por lo que previó que se le otorgarán más indicaciones.



“Estoy convocado en la Jurisdicción Sanitaria 5 para medidas pero como Ayuntamiento nos vamos adelantando, empezamos con la sanitización en espacios públicos, aunque quiero aclarar que no por esto ya se sustituye el lavado de manos, hay que seguir las medidas de prevención porque es así como vamos a evitar el contagio”, comentó.



Y es que el Edil reconoció que hasta el pasado fin de semana, la ciudadanía seguía mostrándose resistente a tomar precauciones como el evitar salir de casa, la falta de Sana Distancia y evitar las aglomeraciones.



“Estamos a escasos días de pasar a la fase 3, hemos ido por etapas y acatando las indicaciones pero hemos encontrado mucha resistencia por parte de la población, continúan saliendo en familia con niños, lo vimos este fin de semana en el mercado, fue difícil controlar a la población, no guardan las medidas”, detalló.



Aclaró que no se ha hecho uso de la fuerza pública para “obligar” a la gente a acatar las acciones de prevención, además de que aseveró que el Gobierno Municipal no está facultado para ello pero se estaría a la espera de esta instrucción por parte de la Federación.



“Lo que sí es que hemos acudido a llamados de la gente que nos avisa que en lugares se están reuniendo, ha acudido Protección Civil y Seguridad Pública para dispersar a la población y se les hace la invitación a retirarse. Desafortunadamente, a pesar de que estamos preparados, no estamos facultados para usar la fuerza pública, esperaríamos a las indicaciones del Gobierno Federal, si es que las hay”, precisó.



Asimismo, el munícipe explicó que no se han colocado filtros en los accesos al municipio, tal como se lo ha sugerido la población, debido a la afluencia de vehículos que pasan por Coatepec.



“Nos han instado a colocar filtros médicos para checar gente pero se ha valorado, alrededor de Coatepec pasan unos 38 mil vehículos y lo que provocaríamos es un problema de vialidad, las filas serían complicadas”, sostuvo.



Finalmente, acotó que la Secretaría de Salud informa de los casos sospechosos y confirmados a su administración, no obstante, se omiten nombres de los afectados y en este sentido, apeló a la ciudadanía a confiar en estas cifras oficiales.