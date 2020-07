Coatepec no tiene terrenos viables para construir cuartel de la Guardia Nacional

El regidor octavo de Coatepec, Benjamín Sánchez Flores, indicó que el municipio no cuenta con un terreno que cumpla con todos los requerimientos que exige la Guardia Nacional para la construcción de un cuartel, que albergaría a estos elementos.



El edil encargado de la Comisión de Seguridad Pública Municipal, señaló que se han presentado varias propuestas por parte del municipio, no obstante, ninguna de estas es viable para la continuidad del proyecto.



“Todavía está en proyecto, porque lo primero es la donación del terreno con ciertas características y nosotros no tenemos uno como la Guardia Nacional lo requiere, ya las áreas competentes están buscando cuál pudiera servir, pero sigue en proyecto”, dijo.



Asimismo, precisó que como parte de los requisitos se encuentra la extensión de dicho predio además de un fácil acceso; sin embargo, el funcionario municipal detalló que los terrenos con los que cuenta el Ayuntamiento están dentro de fraccionamientos y no son tan amplios como se está solicitando.



“Son requisitos precisos que pide directamente la Guardia Nacional y pues las primeras propuestas que hicimos no los tenía, sobre todo por la extensión, son miles de metros cuadrados que se necesitan, con fácil acceso, y los terrenos que tenemos en el Ayuntamiento, muchos están dentro de los fraccionamientos y no tenemos uno que cubra todos los requisitos”, comentó.



Agregó que en este momento las propuestas siguen en la mesa, pero dependerá de la corporación decidir cuál es más conveniente.



Actualmente la fuerza del orden federal ocupa el cuartel que ocupaba la Fuerza Civil sobre la carretera a Xico.