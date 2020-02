Coatepec pide más policías pero carece de instalación para albergarlos

El senador de la República por Veracruz, Ernesto Pérez Astorga, indicó que a pesar de haber solicitado más apoyo de elementos de corporaciones policiacas al Gobierno del Estado para el municipio de Coatepec, aseguró que no existen las instalaciones suficientes para su albergue en el Pueblo Mágico.



“A mí me dijeron en algún momento, queremos reforzar Coatepec, si Senador con mucho gusto pero donde los ponemos (a los elementos). Llegó un momento que el hotel ‘Zimpizahua’ estuvo lleno de elementos de la Policía. Entonces no hay instalaciones para darle el servicio y atención a toda la gente que participa”, dijo.



Y es que admitió que no hay suficiente infraestructura y aunque se construyen algunos espacios, aseveró que éstos “no se hacen de la noche a la mañana”.



“Ya está trabajando Gobierno del Estado y Gobierno Federal. Aquí no queremos prórrogas ni echarle la culpa a nadie; simplemente tendremos que ser más eficientes para poder atacar contundentemente el tema de inseguridad”, afirmó.



Al ser cuestionado sobre la violencia que se ha desatado en Coatepec, dijo que es necesario exigir a los tres niveles de Gobierno: Municipal, Estatal y Federal, además de generar la cultura de la denuncia.



“Tenemos que exigir a los tres niveles de Gobierno. Hay muchos temas que se tienen en el Estado y hay que denunciar, porque a la gente le da miedo denunciar”, señaló.



Sobre el tema de los periodistas de Isla que fueron criminalizados por el Secretario de Gobierno, aseguró no contar con la información completa del caso; no obstante, exhortó a cualquier ciudadano a que acudan a su casa de gestión si han sido víctimas de una transgresión a sus derechos humanos.



"El no estar en los hechos te genera una opinión sesgada y yo no tengo la información completa. Pero si hay un tema de derechos humanos en donde hayan pisoteado los derechos de algún ciudadano y no lo estén atendiendo en el Estado, que se acerquen con nosotros”, finalizó.