Coatepec prepara ley que especifique obligaciones de dueños de mascotas

El alcalde de Coatepec, Enrique Fernández Peredo, aseguró tener conocimiento sobre el ataque de los perros pitbull en contra de un anciano en la zona de Briones.



Entrevistado, dijo que los animales en el momento de los hechos no estaban bajo la supervisión de sus dueños y en este momento el proceso de investigación está a cargo de la Fiscalía General del Estado.



"Tengo conocimiento de lo sucedido sobre el ataque a una persona de la tercera edad por perros pitbull, estamos en el entendido que en ese momento los perros no estaban bajo la supervisión de los dueños.



“Este lamentable suceso ocurrió en la privada los Naranjos, camino a Rancho Viejo en Coatepec, en donde acudió la policía Estatal. En este momento la Fiscalía de Veracruz es quien lleva el proceso de la investigación", detalló.



El edil abundó que este ataque no ha sido el único que se ha registrado, pues apenas el día de ayer un menor de edad fue mordido por un perro en Los Arenales, mientras que la semana pasada otro can mató a una ardilla del parque.



"Este hecho se suma junto con un reporte de un niño que fue mordido en la colonia Los Arenales, en donde al parecer fue atendido en el Centro de Salud de Coatepec, además del incidente de la semana pasada, en donde un perro mató a una de las ardillas del parque", acotó.



Ante ello, señaló que su administración se apresura a crear una ley municipal de protección de los animales, en la cual se establezcan lineamientos claros sobre la responsabilidad de los dueños de las mascotas.



"Así es, estamos trabajando en crear una ley municipal para la protección de los animales, para establecer todos los lineamientos y responsabilidades de los dueños de mascotas", comentó.



Finalmente refirió que actualmente existe la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Veracruz, en la que se establece que los propietarios tienen la responsabilidad de los daños y perjuicios que su mascota ocasione a terceros.