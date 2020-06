Coatepec regresaría a la “nueva normalidad” en julio: Alcalde

El alcalde de Coatepec, Enrique Fernández Peredo, indicó que los primeros días de julio ese municipio podría retornar a la “nueva normalidad” de manera paulatina con la apertura de algunos negocios.



Entrevistado, recalcó que esto no significa que la pandemia haya finalizado, pues agregó que la población debe continuar cumpliendo las medidas sanitarias señaladas por la Secretaría de Salud.



“Ya tenemos un proyecto de plan de trabajo que en breve presentaré al Cabildo para que empecemos a regresar poco a poco a la normalidad, estamos calculando que los primeros días de julio empecemos poco a poco a retornar, no acaba la contingencia, ésta sigue, que la gente no se confíe pues tenemos que seguir cuidándonos”, acotó.



Y es que dijo que se establecerá, junto con la Jurisdicción Sanitaria y Secretaría de Salud, qué medidas sanitarias se deben observar y ejecutar para poder empezar a aperturar algunos negocios.



Abundó que ediles y directores de áreas desde hace tres semanas llevan realizando un proyecto para entrar a la nueva normalidad, en la que se incluyeron opiniones de empresarios y deportistas.



“Ya tiene cerca de tres semanas aproximadamente que un grupo de trabajo de los diferentes directores del Ayuntamiento nos hemos dado a la tarea de realizar este proyecto de cómo sería el retorno a la nueva normalidad, estamos citando empresarios y deportistas para retroalimentar este importante programa porque se requiere de la reactivación de la economía pero cuidando las medidas sanitarias”, detalló.