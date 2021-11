Coatepec se podría quedar sin bomberos a partir de enero de 2022

Los elementos del Cuerpo de Bomberos de Coatepec y la región estarían “desempleados” a partir del 1° de enero, ya que, con la conclusión de la Alcaldía panista del Pueblo Mágico, finaliza también el apoyo de las nóminas de los ocho bomberos con los que cuenta esta estación.Al respecto, el comandante de la corporación, Diego Solano Montano, informó que existe incertidumbre respecto de los salarios, ya que, aunque ha habido acercamientos con el alcalde electo de Coatepec, Raymundo Andrade, aún no hay garantía de que el municipio les otorgará este apoyo como en cada cambio de gobierno.“Nos quedamos con ocho bomberos luego que el municipio de Xico dejó de pagar a un elemento. Con ellos vamos a terminar el año, recordándole a la gente que a partir del 1° de enero la estación quedaría sin elementos, a menos que la nueva administración nos dé buenas noticias con tiempo para que sigamos laborando”, explicó.Aclaró que el 1° de enero entrará una guardia de bomberos y trabajarán de manera normal, sin embargo, advirtió que luego de esto los tragafuegos quedarían sin empleo.“Una vez que la guardia salga, el 1° de enero estaremos desempleados. Yo me quedo porque tengo compromiso con la institución y esto lo hacemos por vocación. Estamos con incertidumbre, esperando que la nueva administración se pronuncie en el tema, aunque en un principio tuvimos acercamientos con el nuevo Alcalde todavía no hay respuesta de que nos apoyarán. Esperamos que en próximos días puedan definir el tema y poder seguir trabajando”, dijo.Recordó que el municipio de Coatepec siempre ha proporcionado el respaldo a la agrupación con el pago de los salarios de los voluntarios y en algunos periodos los Ayuntamientos de Xico y Teocelo.“Los municipios que apoyan son Coatepec, Xico y Teocelo en algunas ocasiones pero en las dos últimas administraciones, ninguno, sólo Coatepec y Xico”, finalizó.