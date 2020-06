Coatepec se sacudió fuerte pero no se reportan daños en inmuebles: PC Municipal

El director de Protección Civil en Coatepec, Luis Delfín Montané, informó que hasta el momento no han registrado reportes de daños en estructuras de casas o edificios del Pueblo Mágico.



Y es que dijo que el sismo de 7.5 con epicentro al sureste de Crucecita, Oaxaca, sacudió “fuertemente” a la región de Coatepec, no obstante, luego de una supervisión a algunos inmuebles, no se registraron daños.



“El sismo sacudió fuertemente a la región de Xalapa y Coatepec, no hay reportes de daños, se están haciendo las revisiones pertinentes. Se evacuó de manera preventiva el Palacio Municipal, fueron alrededor de 270 personas, se revisó el inmueble y no se detectaron daños”, dijo.



Agregó que además, las tiendas comerciales de Elektra Coppel, Chedraui y Aurrera siguieron los protocolos de evacuación para estos casos.



Por su parte, personal del Cuerpo de Bomberos de Coatepec indicaron que no hubo reportes de afectaciones de municipios de la región, además de que se monitorearon las zonas.