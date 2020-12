Coatepec será “cauto” en esta temporada navideña; “ya habrá tiempo de celebrar”, dice Regidor

El regidor tercero de Coatepec, Jorge Luna Hernández, consideró que no se debe poner en riesgo a los xiqueños, coatepecanos y pobladores de municipios aledaños, al efectuar actividades o festejos navideños.



Y es que dijo que respeta la determinación de la autoridad de Xico de instalar una villa navideña pero aseguró que no la comparte, por lo que en el caso de Coatepec la autoridad es “cauta” en el tema.



Lo anterior, al ser cuestionado sobre la falta de actividades y adornos alusivos a la temporada en el parque municipal y otros espacios públicos.



“No es momento de decir que estamos de fiesta, sino lo contrario. Respeto lo que hace Xico pero no lo comparto. No se tiene por qué poner en riesgo al municipio de Xico, ni Coatepec ni los municipios aledaños. Ya habrá tiempo para poder festejar. En Coatepec estamos siendo cautos”, señaló.



Asimismo, precisó que aunque hay peticiones de sectores que solicitan la apertura total del parque “Miguel Hidalgo”, aseveró que no es conveniente hacerlo, ya que aunque el semáforo federal pone a Veracruz en color verde, Coatepec se encuentra en amarillo.



“Tenemos que seguir siendo cuidadosos, aunque el semáforo estatal esté en verde. Se respeta la opinión de la población en reabrir en su totalidad el parque pero debe haber mesura”, finalizó.