Coatepec también seguirá en cuarentena

El regidor tercero de Coatepec, Jorge Ignacio Luna Hernández, aseveró que los comercios no esenciales no podrán regresar a la nueva normalidad, toda vez que el Pueblo Mágico tiene siete casos confirmados de coronavirus y otros sospechosos.



Entrevistado, el Edil encargado de la Comisión de Comercio Municipal dijo que las medidas de prevención como la sana distancia, el distanciamiento social, el uso de cubrebocas y el cierre de comercios no esenciales continuarán hasta que la Federación y el Estado informen de nuevas disposiciones.



“Coatepec tiene casos sospechosos, al día de hoy con 7 casos positivos y por obvias razones aún no podemos regresar a la nueva normalidad, las medidas de prevención establecidas por los tres órganos de Gobierno van a continuar las próximas semanas. El Ayuntamiento se mantiene en los mismos términos con la Jornada de Sana Distancia”, detalló.



Por otra parte, indicó que en su caso votó a favor del Decreto de la Reforma Electoral, pues consideró que se trata de Reformas inéditas, progresistas, trascedentes y para el bienestar de los veracruzanos.



Y aunque dijo que el Cabildo Coatepecano votó en contra, confió en que por lo menos 107 Ayuntamientos la aprueben.



“Como representante de Coatepec, voté a favor pero no pasó, no se aprobaron en el municipio de Coatepec estas reformas constitucionales, por cuanto hace al voto de mis compañeros soy respetuoso de sus decisiones”, finalizó.