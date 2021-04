Coatepecanos temen que crisis por falta de agua llegue a su municipio

Estimado Psic. Joaquín Rosas:



Soy lectora de su medio informativo y me preocupa la noticia de la crisis de agua que se vive en Xalapa y en otros municipios. Radico en Coatepec, Ver., y si bien, por el momento no carecemos del líquido, todos deberíamos valorarlo.



Mi comentario es porque, desde hace más de 3 semanas, en una casa particular de la última calle de Miguel Hidalgo, existe una fuga permanente de agua que los vecinos escuchamos y reportamos a la Comisión Municipal de Agua Potable.



Es verdad que la fuga se encuentra dentro del domicilio, pero también es real que es una casa abandonada desde hace 10 años y, si nadie se encuentra pagando el servicio, cómo es posible que éste no haya sido cortado para evitar "posible" desperdicio como el que está ocurriendo. Vino personal de la Comisión y consideraron que deben romper en la banqueta para cerrar la llave de paso, sin embargo, los días pasan y no arreglan el problema.



La persona que atiende los reportes en la Comisión Municipal del Agua, explica que tienen mucho trabajo y que se atiende lo verdaderamente importante y, entonces, la cantidad de agua que se está fugando día y noche por tantos días ¿acaso no representa nada sobre todo si existen familias que están careciendo de este vital líquido?