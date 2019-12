Coatza y Tuxpan, aún de los 25 del país con deuda per cápita más alta: CEFP

En Coatzacoalcos y Tuxpan, los municipios veracruzanos que forman parte de los 25 del país más endeudados per cápita (por persona), cada uno de sus habitantes adeudaba al tercer trimestre de este año, mil 372 y mil 345 pesos, respectivamente, apenas 23 y 80 pesos menos que hace un año, de acuerdo a un informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados. (https://bit.ly/2roBw7E).



En el documento: “Obligaciones Financieras de los Municipios de México al Tercer Trimestre de 2019” del CEFP, se explica que la Deuda Municipal Per Cápita, es un indicador que permite comparar el tamaño de la deuda entre municipios en términos relativos, que se obtiene dividiendo el adeudo total entre la población de cada municipio.



En el caso de los municipios de Coatzacoalcos y Tuxpan, estos ocupan al tercer trimestre del año, los lugares 16 y 18 de la lista de 25 más endeudados per cápita del país.



Ambos municipios se han mantenido durante los últimos años en esta lista de los más endeudados por persona y allí seguirán, pues ha sido poco lo que sus gobiernos municipales han pagado de sus respectivas deudas:



Hasta noviembre pasado, la deuda per cápita de ambos municipios era la siguiente:



Coatzacoalcos: 1 mil 372 pesos por persona; (23 pesos menos que en 2018)

Tuxpan: 1 mil 345 pesos por persona; (80 pesos menos que en el 2018)



A raíz de la publicación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios el 27 de abril de 2016, se establecieron criterios de mayor transparencia en el uso del financiamiento de los gobiernos locales entre los que destacan:



a) Nuevas reglas de disciplina financiera que contemplan mecanismos de equilibrio presupuestario y de distribución de ingresos excedentes.



b) Un sistema de alertas, el cual mide los niveles de endeudamiento, del servicio de la deuda y las condiciones de liquidez de las entidades federativas, los municipios y sus entes públicos, y,



c) Un Registro Público Único que permite la inscripción de la totalidad de las obligaciones de los gobiernos locales.



En el documento: “Obligaciones Financieras de los Municipios de México al Tercer Trimestre de 2019” del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, se precisa que los municipios del país con la deuda per cápita más alta al tercer trimestre de 2019 son:



Puerto Peñasco, Sonora (7 mil 027.1 pesos por persona)

Cozumel, Quintana Roo (4 mil 322.5 pesos)

Solidaridad, Quintana Roo (2 mil 879.9 pesos)

Agua Prieta, Sonora (2 mil 766.3 pesos)

San Nicolás de los Garza, Nuevo León (2 mil 480.0 pesos)

Guaymas, Sonora (2 mil 065.9 pesos)

Hermosillo, Sonora (2 mil 038.2 pesos)



Por otra parte, los municipios del Estado de Veracruz con adeudos u obligaciones financieras más altas del país al tercer trimestre de este año eran:



- Coatzacoalcos en el lugar 22 del país con 463.3 millones de pesos de deuda

- Tuxpan en el lugar 49 del país con 207.7 millones de pesos de deuda

- Veracruz en el lugar 62 del país con 141.7 millones de pesos de deuda

- Xalapa en el lugar 81 del país con 96 millones de pesos de deuda

- Minatitlán en el lugar 92 del país con 71 millones de pesos de deuda