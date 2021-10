Coatzacalcos no es tan insegura, dice la CANACO

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Coatzacoalcos, Armando Carvallo Brañas, pidió a los entes pertinentes publicitar cuál es la realidad de esta ciudad en cuanto a incidencia delictiva y no sólo la percepción ciudadana, pues sostuvo que esto confunde a la población.Y es que el INEGI reportó que Coatzacoalcos se encuentra de nueva cuenta en la lista de ciudades donde su población tiene una alta percepción de inseguridad, sin embargo, en los hechos delictivos, este puerto ni siquiera está en la lista de los 10 primeros más peligrosos."Nuevamente caemos entre las 5 ciudades de mayor percepción de inseguridad, reconocemos que tenemos problemas serios, sigue habiendo intentos de extorsión pero no estamos ni siquiera entre las 10 ciudades más inseguras del país y anunciarnos entre las 5 ciudades con mayor percepción pues justamente incrementa la percepción, se fomenta a que se siga creyendo eso y a la gente le da miedo", dijo.El empresario dijo que es necesario que se le haga la misma publicidad a la realidad, pues el punto es que en realidad no estamos entre las 10 más inseguras.Carvallo Brañas pidió a todos enfocarse en las cosas buenas que están ocurriendo en la ciudad para desarrollar la confianza e incentivar las inversiones."Hemos visto mejoras, hemos participado con la Policía Municipal y hay disciplina, más elementos y mejoras sustanciales aunque aún hay mucho por hacer", finalizó.