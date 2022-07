Coatzacoalcos alista terreno para Cuartel de Guardia Nacional

El alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, confirmó que en breve se entregará el espacio donde se construirá la base de la Guardia Nacional al poniente de la ciudad.Estimó que en este mismo año o a principios del otro la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) arranque con su construcción.“Siempre Guardia Nacional está pendiente de manera particular en estas fechas, estamos por entregar el espacio donde se va a construir el cuartel de la guardia nacional que también es una demanda que tenemos los ciudadanos desde hace mucho tiempo y en donde SEDENA iniciará yo espero que este mismo año la constricción del cuartel de la Guardia Nacional, si no es este año, espero que en el arranque del próximo”, dijo.Por otro lado, el munícipe reprobó los hechos de violencia que recientemente se han registrado en la ciudad, donde un joven fue privado de su libertad y posteriormente localizado sin vida.Ante eso, dijo que será la Fiscalía General del Estado (FGE), quien realice la integración de la carpeta de investigación.“Lamentablemente tuvimos un homicidio hace dos o tres días, interrumpió una cuenta muy cercana ya a los tres meses que no teníamos un hecho de sangre mayor en la ciudad de Coatzacoalcos, donde perdió la vida un hombre joven, sin duda un hecho totalmente reprobable”, declaró.Cabe recordar que el pasado miércoles sujetos desconocidos se llevaron al dueño del gimnasio Cómics Ricardo “N”, el cual fue localizado sin vida al interior de bolsas negras a un costado de la carretera Coatzacoalcos- Villahermosa.