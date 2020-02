Coatzacoalcos amanece con basura en calles; manifestantes no abren paso a tiradero

Por segundo día consecutivo, el basurero de Villa Allende, en Coatzacoalcos, se encuentra tomado por habitantes del lugar que piden su cierre definitivo.



Los inconformes han realizado movilizaciones desde la semana pasada para solicitar la clausura del lugar que por muchos años a representado un foco de infección para quienes viven en aquel punto.



Debido al bloqueo, los camiones de basura no pudieron realizar su trabajo este miércoles y la ciudad luce abarrotada de basura.



Al respecto, el alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza Rosaldo, dio a conocer que ejercerá acción legal contra el grupo de manifestantes que impiden el tránsito de los camiones de Limpia Pública.



“Ya vamos a actuar, ya tuvieron negociaciones para que se retiraran y vamos a actuar conforme a derecho, no pueden obstruir el paso de un servicio que servimos y que estamos dando a la ciudadanía”, dijo.



El Alcalde dijo que no es “razonable” la protesta, ya que están trabajando para remediar el predio en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA).