Coatzacoalcos celebra sus 500 años con un concurso y concierto

Noventa propuestas son las que ha recibido el Gobierno Municipal de Coatzacoalcos ante el llamado que se hizo para la elaboración del logo conmemorativo de los 500 años de su fundación.El ganador podrá obtener 60 mil pesos en efectivo y hasta ahora hay personas de todo el Estado e incluso de todo el país que han participado, aseguró Maritza Mijares Díaz, organizadora del evento."Hemos tenido muy buena aceptación por parte de la gente, no nada más local, sino de varias partes del país. Llevamos 90 logos recibidos y estamos contentos porque aún faltan otros días más pues la convocatoria termina el 15. Hay logos muy interesantes y muy padres", dijo.Invitó a quienes no han participado a enviar sus propuestas y precisó que el jurado calificador serán artistas que han colaborado con Coatzacoalcos en diferentes esculturas y que conocen lo que representa la ciudad y su historia, entre ellos Rigo Ramírez y Virginia Borrego."El ganador se llevará 60 mil pesos, anímense y participen. La evaluación será de imagen, historia, lo que proyecta el logotipo", expresó.De los 500 años de la ciudad mencionó que el próximo sábado habrá un magno concierto gratuito donde Mijares será la estrella estelar.Explicó a la gente que no se deje engañar con respecto a cobros y sostuvo que será en punto de las 20:00 horas cuando inicie el evento.