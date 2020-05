Coatzacoalcos, de las zonas urbanas con mayor tasa de subocupación del país

Coatzacoalcos, uno de los municipios más afectados por el COVID-19 en Veracruz con 52 defunciones, 327 casos positivos al virus y 72 casos sospechosos, empezó la cuarentena siendo una de las zonas urbanas con mayor tasa de subocupación del país.



Ello según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI al primer trimestre de este 2020, que señala que se trata de ciudadanos con trabajo pero con necesidad y disponibilidad para laborar más horas.



La ENOE acaba de adicionar mediciones en Ciudad del Carmen en Campeche, Tapachula en Chiapas y Coatzacoalcos en Veracruz, ampliando la oferta de información sobre los mercados de trabajo urbano registrando un total de 39 ciudades del país.



Hay que recordar que la contingencia sanitaria por la pandemia por el nuevo coronavirus comenzó el 30 de marzo, de ahí que los datos ni siquiera contemplan el impacto del COVID-19 y las condiciones de subempleo ya eran altas.



La tasa de subocupación más alta en el primer trimestre se reportó en las áreas metropolitanas de Ciudad del Carmen con 24.2 por ciento; Coatzacoalcos en segundo lugar nacional con 23 por ciento y en tercero Tapachula, con 16.3 por ciento.



Además, destacan Tlaxcala, con 15.6 por ciento; La Paz, con 13.7 por ciento; Oaxaca, con 12.9 por ciento; Tepic, 12.5 por ciento; Pachuca, 10.7 por ciento; León y Zacatecas con 10.5 por ciento; Villahermosa, 10.3 por ciento; Ciudad de México, 9.6%; Torreón, 8.9%; y en Colima y Tuxtla Gutiérrez con 7.9 por ciento.



En contraparte, de acuerdo con la ENOE, en las áreas urbanas con menor desocupación destacaron las de Acapulco, Tijuana, Reynosa, Cuernavaca, Mérida, Mexicali, Oaxaca, Pachuca, Querétaro, Ciudad Juárez, Campeche, San Luis Potosí, Cancún, La Paz, Aguascalientes, Culiacán, Guadalajara, Tlaxcala, León y la conurbación del puerto de Veracruz.



Coatzacoalcos, con 8 mil desocupados



De acuerdo con la población y tasas complementarias de ocupación y desocupación por Área Metropolitana, Coatzacoalcos tiene una población ocupada de 128 mil 490 personas y desocupada de 8 mil 127.



Ello significa que hay una tasa de participación de 58.5 por ciento y una desocupación de 6 por ciento; además la ocupación parcial y desocupación es del 13.4 por ciento.



En cuanto a la presión general, es de 17.6 por ciento; el trabajo asalariado del 65.1 por ciento; la subocupación del 23.0 por ciento y se considera en condiciones críticas de ocupación el 27.2 por ciento



Finalmente, la informalidad laboral es del 54.2 por ciento y ocupación en el sector informal del 33.4 por ciento.



Área metropolitana de Veracruz



De acuerdo con la población y tasas complementarias de ocupación y desocupación por Área Metropolitana de Veracruz, se tiene una población ocupada de 287 mil 95 personas y desocupada de 11 mil 83.



Hay una tasa de participación de 51.8 por ciento y una desocupación de 3.7 por ciento; además la ocupación parcial y desocupación es del 7.1 por ciento.



En cuanto a la presión general es de 6.3 por ciento; el trabajo asalariado del 67.8 por ciento; la subocupación del 6.8 por ciento y se considera en condiciones críticas de ocupación el 23.2 por ciento.



La informalidad laboral en el puerto jarocho era del 49.1 por ciento y ocupación en el sector informal del 27.9 por ciento.



Desempleo en el Estado



Hasta marzo, según los índices de Población y Tasas Complementarias de Ocupación y Desocupación por Entidad Federativa, Veracruz tenía una población ocupada de 3 millones 431 mil 708 personas y desocupada de 95 mil 280, personas que no trabajaron ni siquiera una hora a la semana.



Hay una tasa de participación de 55.4 por ciento y una desocupación de 2.7 por ciento; además la ocupación parcial y desocupación es del 9.9 por ciento.



Este último porcentaje representa a la población desocupada abierta y a la población ocupada que labora menos de 35 horas a la semana por razones de mercado.



En cuanto a la presión general es de 6.1 por ciento; sector que consiste en población desocupada abierta y los ocupados que buscan trabajo con el propósito de cambiarse o tener un empleo adicional con respecto a la Población Económicamente Activa.



El Estado tiene un porcentaje de trabajo asalariado del 58 por ciento; la subocupación es del 20.8 por ciento.



Se considera en condiciones críticas de ocupación el 28.2 por ciento de los veracruzanos, es decir, personas ocupadas que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado, problema que se refleja en las cifras de Coatzacoalcos.



La medición incluye a quienes laboran más de 48 horas semanales ganando de 1 a 2 salarios mínimos, o la que trabaja más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo.



Finalmente, al primer trimestre del año la informalidad en Veracruz fue del 67.6 por ciento y la ocupación en el sector informal del 31 por ciento.



A nivel nacional, la población económicamente activa para el agregado urbano de las 39 ciudades fue de 27.6 millones de personas y representó una tasa de participación de 60.8 por ciento, lo que significa que el Estado de Veracruz, con 55.4 por ciento, está por debajo de la media.



Por esta razón, la entidad no cuenta con áreas metropolitanas con una tasa de participación superior a la del agregado.



Antes de la declaratoria de la contingencia sanitaria en México, había dos millones de personas desempleadas y 31 millones más declararon estar en la informalidad laboral.



De las 95.7 millones de personas económicamente activas, de enero a marzo de 2020, casi el 60 por ciento o 57.3 millones estaban empleadas.



Además, la población desocupada, que no laboró ni siquiera una hora durante la semana, fue de 3.5 por ciento de la población económicamente activa.



La tasa de subocupación laboral, la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le demanda, fue de 8.7 por ciento de la PEA, un total de 4.7 millones de personas.