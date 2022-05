Coatzacoalcos debe aprovechar su ubicación privilegiada: Alcalde

Este miércoles tuvo lugar la reunión de vinculación SEDECOP con municipios del Istmo veracruzano. Al respecto, el alcalde Amado Cruz Malpica destacó que se tiene una oportunidad para trabajar en sincronía y no haya desórdenes territoriales.Dijo que la geografía puso a Coatzacoalcos en una situación privilegiada, de ahí la importancia de aprovecharlo y hacer realidad los esfuerzos de la Federación."Somos el único Istmo de América del Norte, y no hay otro Istmo transcontinental más que Coatzacoalcos y Salina Cruz hay que aprovecharlo y hacer realidad los esfuerzos de la Federación.“Vamos a tener la oportunidad de compartir con los municipios de las áreas de influencia del Corredor Interoceánico en el marco del Consejo de Economía Regional. Coatzacoalcos ha tenido diferentes momentos, tuvimos un boom petrolero que lamentablemente no pasó por la coordinación del Gobierno Federal, Estatal y municipal y no tuvo sincronización y provocó desordenes territoriales, en la vivienda y prestación de servicios públicos la idea es que no pase de ahí la importancia de la reunión".Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz, Jesús Nachón García, destacó que durante la reunión del Consejo de Economía Región Olmeca se platicó con alcaldes y/o los representantes de los 33 municipios que tienen que ver con el Corredor del Istmo de Tehuantepec, para que conozcan los programas que se hacen en SEDECOP para que los promuevan y a su vez les ayuden en sus ciudades.Posteriormente, dijo, se harán talleres que permita garantizar que se conozca a qué funcionario hablarle en cuanto se necesite algún servicio de la Secretaría.