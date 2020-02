Coatzacoalcos, en crisis: “a diario” cierran negocios, empresarios huyen

Por la crisis económica y el "cobro de piso", el 60 por ciento de los agremiados a la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) se han ido de Coatzacoalcos, reconoció Gabriel Rivera Cerdán, delegado del organismo patronal.



El empresario dijo que esos socios se fueron el año pasado, y se quedaron 56 de un total de 156.



“Se van por el cobro de piso y porque no hay dinero en la zona. Sí han bajado los delitos pero es necesario hacer más estrategias, sobre todo que bajen los recursos públicos para que la gente tenga empleo”, subrayó.



Rivera Cerdán, reiteró que la economía se encuentra estancada, no hay circulante y los proyectos anunciados no han aterrizado en la zona sur.



Incluso, sostuvo que iniciativa privada tiene desconfianza en invertir en la región, y eso trae como consecuencia falta empleos y cierre de negocios.



“Continúa el cierre de negocios lo vemos diariamente, y solicitamos al Gobierno Estatal y Municipal que se pongan las pilas en las estrategias de seguridad, no tenemos el dato exacto del número de negocios cerrados”, finalizó.